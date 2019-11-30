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Ordu'da yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ordu'da yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.


S.Ç. (22) idaresindeki 52 AAG 464 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen K.Ç. (57) yönetimindeki 52 M 7979 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolcu minibüsünde bulunan M.T. (64 ), Z.K. (52), M.A. (46), M.S. (61), S.Y. (65), B.G.(62), F.Y. ( 64) ve Z.Y. (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kumru, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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