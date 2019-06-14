Ordu'daki kazada Başkan Tavlı'nın babası ile 3 kişi yaralandı

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Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntülerine tepki: Affedilemez bir yanlış

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti