Ordu Meclisi Toplandı

13.01.2026 18:23
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında su ve gıda yatırımları ile kayak merkezi projeleri ele alındı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında meclis salonunda düzenlendi.

Güler, birçok faaliyet alanında yeni araçlar alındığını, araç filosunun güçlendiğini belirtti.

Su yatırımlarından gıda krizine kadar önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Suyu bol olan şehirlerde de su sıkıntısı var. Biz öncesinde zaten göletler yapmaya başlamıştık. Gıda krizine karşı çalışmaları yapıyoruz. Etrafımız ateş çemberi, biz burada huzur ortamında yaşıyoruz. Bu bizim devletimizin gücünü gösteriyor. Belediyelerimizin gücünü gösteriyor."

Güler, Kabadüz ilçesindeki Göndeliç için fizibilite çalışmalarının yapıldığına işaret ederek, çalışmalar başladığı takdirde söz konusu alanın, Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden olacağını vurguladı.

Çambaşı Kayak Merkezi'nin de adından söz ettiren bir merkez haline geldiğine dikkati çeken Güler, kent genelindeki devam eden çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA

