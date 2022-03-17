Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

17.03.2022 21:48
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli Ordu'da eğitime kar engeli Ordu'da eğitime kar engeli

Çatalpınar, Akkuş, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
21:19 Isınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular ıslıklar karşısında şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement