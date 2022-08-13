Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
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Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

13.08.2022 14:39
Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatsa- Kumru kara yolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesine giden İslam Yay yönetimindeki 52 M 8589 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nün korkuluk demirlerine çarpıp, şarampole devrildi. Ağaca çarparak durabilen minibüste sıkışan 8 yolcu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, İtfaiye, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

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