Ordu'nun kadın balıkçıları modern bir barınağa kavuşacak - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan kadınlar, daha modern bir balıkçı barınağına kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçenin Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız mahallelerinde yaşayan ve eşleriyle denize açılan kadın balıkçıları barınakta ziyaret etti.

Balıkçılarla sohbet eden Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, barınakla ilgili daha önce bazı çalışmalar yapıldığını ancak bunların yetersiz kaldığını belirterek, buranın yeniden düzenleneceğini söyledi.

İlçeye bağlı 3 mahallede 72 balıkçı ailesinin ortak kullandığı balıkçı barınağının mendireği için ilk çalışmayı bakanlığı döneminde başlattığını ve balıkçı ailelerinin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini anlatan Güler, barınağı marina tarzında düzenleyerek hem su ürünleri hem de ekoturizm amaçlı kullanıma uygun hale getireceklerini bildirdi.

Güler, "Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Soğukla, dalgayla mücadele ediyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz." dedi.

Kadın balıkçıların taleplerini alacaklarını dile getiren Güler, "Onların talepleri doğrultusunda 1,5 sene içinde çalışmaları şekillendirmeyi düşünüyoruz. Balıkçı lokantası açmak istiyoruz. Burayı ekoturizm açısından daha tanınır bir hale getireceğiz." diye konuştu.