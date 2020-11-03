Ordu'nun mobil mutfağı İzmir'in hizmetinde - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6,6 depremin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesinin bölgeye gönderdiği mobil mutfak tırı büyük bir boşluğu dolduruyor.

Yaklaşık 4 günden bu yana bölgede seferber olan Büyükşehir Belediyesi, bölgeye konuşlandırılan 5 bin kişi kapasiteli, tam donanımlı mobil mutfak tırıyla zorlu şartlarda mücadele veren ekiplerin ve vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor.

Yaraların sarılması noktasında her zaman İzmir halkının yanında olduklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İzmir'de meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Güler, "Bu üzücü günlerde onların yanında olmak ve bir nebzede olsun vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ekiplerimizi deprem bölgesine gönderdik. Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altında bulunan vatandaşlarımız için yoğun bir mücadele veriyor. Aynı zamanda bu zor günlerde dışarda kalan vatandaşlarımız ve zor şartlar altında çalışan ekiplerimiz için 5 bin kişi kapasiteli yemek tırımızda bölgeye gönderdik. Burada çıkan sıcak yemeklerimizle onların yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz tüm ekip ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımız için mücadele vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir halkımızın yanındayız. Bu vesileyle tekrardan tüm İzmir'e geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha böyle bir afeti bizlere yaşatmasın" dedi. - ORDU