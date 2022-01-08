Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak - Son Dakika

Ordu'da, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden sofralarda yer buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde 19 ilçedeki lezzetlerin tekrar üretilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Çalışma kapsamında ilçelerde geçmiş yıllarda üretilen ancak zamanla kaybolan lezzetler kursiyerler tarafından hazırlanarak tekrar satışa sunuluyor.

Başkan Güler, proje sayesinde geçmiş yılların lezzetini gelecek nesillere taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Kentte gastronomi anlamında büyük bir hareket başlattıklarını vurgulayan Güler, kendi alanlarında başarılı olan kadınlara bu proje sayesinde biraz daha katma değer sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Güler, projedeki amaçlarının geçmişin lezzetini ve damak zevkini gelecek nesillere aktarmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun için özel bir proje olarak düşündüğümüz bu projeyi hayata geçirmiştik. Bu proje sayesinde birçok ürün tekrar gün yüzüne çıktı. Burada gıda mühendislerimiz, aynı zamanda gıda uzmanlarımız var. Burada üretilen tüm ürünlerin, 19 ilçemizde kendi yöresel ürünlerimiz ile üretimi gerçekleştiriliyor. Yöresel ürünler olması bakımında da çevreyle ilgili bir dengeyi oluşturuyor. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz ürünlerle aynı zamanda ilimiz ekonomisine katma değer sağlıyoruz."