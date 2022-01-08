Üye Girişi
Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak - Son Dakika

Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak

08.01.2022 15:23
Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak

Ordu'da, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden sofralarda yer buldu.

Ordu'da, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden sofralarda yer buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde 19 ilçedeki lezzetlerin tekrar üretilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Çalışma kapsamında ilçelerde geçmiş yıllarda üretilen ancak zamanla kaybolan lezzetler kursiyerler tarafından hazırlanarak tekrar satışa sunuluyor.

Başkan Güler, proje sayesinde geçmiş yılların lezzetini gelecek nesillere taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Kentte gastronomi anlamında büyük bir hareket başlattıklarını vurgulayan Güler, kendi alanlarında başarılı olan kadınlara bu proje sayesinde biraz daha katma değer sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Güler, projedeki amaçlarının geçmişin lezzetini ve damak zevkini gelecek nesillere aktarmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun için özel bir proje olarak düşündüğümüz bu projeyi hayata geçirmiştik. Bu proje sayesinde birçok ürün tekrar gün yüzüne çıktı. Burada gıda mühendislerimiz, aynı zamanda gıda uzmanlarımız var. Burada üretilen tüm ürünlerin, 19 ilçemizde kendi yöresel ürünlerimiz ile üretimi gerçekleştiriliyor. Yöresel ürünler olması bakımında da çevreyle ilgili bir dengeyi oluşturuyor. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz ürünlerle aynı zamanda ilimiz ekonomisine katma değer sağlıyoruz."

YORUMLAR
500

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak - Son Dakika


Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak         
15:23
Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı         
15:12
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36

Son Dakika Haberleri
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
15:12 Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar
15:12 Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
15:01 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?
14:59 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz
14:53 TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu
14:49 Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu
14:32 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınakta oynadığı köpek Maylo'nun hikayesi
14:25 Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 15:29:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'nun yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement