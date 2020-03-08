ORDU Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyor - Son Dakika

Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyor

ORDU'nun Ünye ilçesinde, M.Ö 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ıncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde, temizlik çalışması başlatıldı. Bugüne kadar girilemeyen dehlizler, temizlik çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

'Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 ila 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde 'altın' olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. 2 dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışması yaklaşık 1 yıl sürecek.

'TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Tavlı kalenin Karadeniz için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kale Pontus Krallığı döneminde 6'ncı Mithridates Kralı tarafından yaptırılıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde farklı sebeplerle kullanıldığından dolayı kapatılıyor. Çok uzun süre atıl vaziyette kalıyor. Günümüze kadar gelen Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yapmaya karar verdik. Dehlizlerin temizlenmesiyle hem turizme katkı sağlayacağız hem de tarihimizin değerlerini ortaya çıkaracağız. Bunun için gayret sarf ediyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALARLA KALENİN TARİHİ VE DEHLİZLER ORTAYA ÇIKARILACAK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ünye Kalesi'nde birinci ve ikinci etap kapsamında saha yüzeyi çalışmalarını tamamladığını belirten Başkan Tavlı, "Bu yıl da üçüncü etabın ihalesini yaptık. Bu kaleyle ilgili, 'kalede bulunan dehlizlerde altın var, kale altında odalar var' gibi çeşitli senaryolar yazıldı. Bu çalışmalarla tarihin ve dehlizin derinliklerinde ne olduğunu tam anlamıyla ortaya çıkaracağız. Dehlizlerin temizlenme çalışmaları 300 gün sürecek. Bu süreçte Ünye Kalesi, ziyarete kapalı olacak. Çalışmalar aynı zamanda Hitit Üniversitesi'nin hocalarıyla istişare halinde yürütülüyor" diye konuştu.