Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor - Son Dakika

Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor

26.10.2020 13:58
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her haftanın ilk günü olan pazartesi gününe okul ziyaretleriyle başlıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her haftanın ilk günü olan pazartesi gününe okul ziyaretleriyle başlıyor. Vali Sonel, bu haftaya Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nu ziyaret ederek başladı.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile birlikte Durugöl Mahallesinde bulunan ve 34 derslikte, bin 222 öğrenci, 48 öğretmenle eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, okulun genel durumu hakkında Okul Müdürü Tuncay Topal'dan bilgiler aldı.

Daha sonra okulun 4'üncü sınıflarını gezen Vali Tuncay Sonel, girdiği sınıflardaki öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı ve hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğrenciler sokağa çöp atılmasını istemiyor

Girdiği sınıflarda öğrencilerle tek tek tanışan ve onlarla sohbette bulunan Vali Sonel, öğrencilerden bir istekleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerin kendisine ilettiği, sokağa çöp atılmaması, çevrenin kirletilmemesi, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve sosyal konulardaki duyarlılıklarına teşekkür eden Vali Sonel, "Öğrencilerimizin bu bilinçte olması beni çok mutlu etti. Onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Pandemi kurallarına uymalarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Vali Sonel, "Sizler, pandemi kurallarına titizlikle uyuyorsunuz. Pandemi konusunda evdeki denetimi de sizler yapın. Sokağa maskesiz çıkmamaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizliğe özen göstermeleri hususunda annenizi, babanızı, akrabalarınızı, yakınlarınızı uyarın" diye konuştu.

Öğrencilerle fidan dikti

Okulun başlattığı bir proje dahilinde oluşturulan 'Tarım Atölyesi'ni de gezen Vali Tuncay Sonel, öğrencilerle birlikte 'İmece' adı verilen Uygulama Serası'na çeşitli sebze ve meyve fidanı dikti.

Okulun bahçesindeki açık alanda, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya da gelen Vali Sonel, "Bundan sonra her Pazartesi sabahı bir okulumuzu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz. Sizleri tanıyıp, varsa sorunlarınız, sıkıntılarınızı yerinde dinleyeceğiz. Sizlere, bu zorlu süreçte moral ve motivasyon aşılayacağız. Bizler, kocaman bir 'Ordu ailesi'yiz. Sizler de bu ailenin en önemli bireylerisiniz. Öğretmenlerimiz, bizim için çok kıymetlidir. Sizlerle istişare içerisinde olacağız. Eğitimdeki başarı çıtamızı daha yükseklere çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Tuncay Topal ve öğretmenler de Vali Tuncay Sonel'in okullarını ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, "Sizlerin okulumuzu ziyaret etmesi, bizleri çok mutlu etti. Pandemi nedeniyle bir süre öğrencilerimizden uzak kaldık. Öğrencilerimiz de, bizler de okulumuzu çok özlemiştik. Çocuklarımızla tekrar buluştuk. Yüz yüze, göz göze eğitim çok önemli. Pandemi kurallarına uygun olarak eğitim-öğretim sürecini yürüteceğiz" diye konuştular. - ORDU

Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor
Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor

Pazartesi, Atama, Ordu, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi haftaya okul ziyaretleriyle başlıyor - Son Dakika

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