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Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu

04.01.2022 16:57
Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni yılın ilk ilçe gezisini Kumru ilçesine gerçekleştirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni yılın ilk ilçe gezisini Kumru ilçesine gerçekleştirdi.

Vali Sonel, Kumru ilçesinde Kaymakam Emrah Akduman, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva'yı ve bazı kurumları ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Sonel, El İzi Kadın Kooperatifinde kadınların el emeği ürünlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe esnafıyla bir araya gelerek sohbet eden Sonel, esnafa bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Sonel, sokakta seyyar araçta köfte pişirerek satan Bilgin Paylan'ın tezgahının başına geçti. Kendi eliyle hazırladığı ekmek arası köftelerden satın alan Sonel, beraberindekilere ikram etti.

Vali Sonel, Samur Mahallesi'nde 300 yıllık geçmişe sahip dede mesleğini sürdüren Sedat ile Vedat Parlatır kardeşlerin sahibi olduğu su değirmenini de inceledi.

Su değirmeninde mısırların elektrikli değirmenlere göre daha yavaş öğütüldüğünden lezzetinin daha güzel olduğunu anlatan Parlatır kardeşler, su değirmeninde öğütülen una talebin fazla olduğunu kaydetti.

Parlatır kardeşler, ziyareti dolayısıyla Vali Sonel'e teşekkürlerini iletti.

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Tuncay Sonel, Hisarcık, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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