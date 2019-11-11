Son Dakika Haberleri: 'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı
Son Dakika Güncel 'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı

'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı

7 saat önce

Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Organ Bağışı' konulu panel düzenlendi.

'Organ ve Doku Bağışı' konulu panel yapıldı, System.String[]

Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Organ Bağışı' konulu panel düzenlendi.


Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından konu ile ilgili yapılan bilgilendirme eğitimi, Halitpaşa İlkokulu öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından şiir, skeç ve tiyatro gösterileri devam etti. Panelin sonunda, Erdek'de farkındalık ve bilinç oluşturmak için Organ ve Doku Bağışı konulu, öğrenciler arasında düzenlenen, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


"Organ ve Doku Bağış Haftası" nedeniyle Öğretmenevi Konferans Salonunda ki panele, Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Halil İbrahim İlanku, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Mal Müdürü Ünal Kaya, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, Erdek Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Salman Koçu ile çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Halitpaşa, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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