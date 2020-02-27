Organik ürünlere talep artıyor - Son Dakika
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Organik ürünlere talep artıyor

6 saat önce

Ordu'da kırsal alanda üretilen yöresel ürünlerin aracısız vatandaşlarla buluşturulması amacıyla kurulan büfelere ilgi her geçen gün artıyor.

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Ordu'da kırsal alanda üretilen yöresel ürünlerin aracısız vatandaşlarla buluşturulması amacıyla kurulan büfelere ilgi her geçen gün artıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile kurulan ve Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORTAR A.Ş.nin büfeleri aracılığıyla satışı gerçekleştirilen yöresel ürünler hem vatandaşların doğal ürünler ile beslenmesine hem de üreticilerin kazanç elde etmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği büfelerde; reçel ve erişte çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, kavrulmuş fındık, Akkuş çangal fasulyesi, çemen ve birçok ürünün satışı gerçekleştiriliyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünlere sahip çıktığını söyleyen vatandaşlar, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu bu büfeler sayesinde yıllardır ürettiğimiz ancak gelir elde edemediğimiz ürünler gelir kaynağına dönüştü. Bizler yıllardır sadece fındıktan gelir elde edeceğimizi düşünüyorduk. Bu düşüncemizde yanıldık. ORTAR A.Ş. bu konuda bizim önümüzü açtı" şeklinde konuştu.


ORTAR A.Ş. tarafından açılan büfeler ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin faaliyete geçirdiği bu büfelerde organik birçok ürüne rahatlıkla ulaşabildiğimiz gibi yöresel ürünlerimize de sahip çıkma imkanı elde ediyoruz. Modern büfeler aracılığı ile satışı yapılan yöresel ürünler kültürümüzü yansıtıyor. Bu Ordu'da olması gereken bir çalışmaydı. Üreticiye olan desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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