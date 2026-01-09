Organize Suç Örgütüne Dev Operasyon

Elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışında cezaevinde olan bir kişi tarafından yönetilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.