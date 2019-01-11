Orgeneral Dündar Malatya'da
29 dakika önce
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orgeneral Dündar ve Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.
Orgeneral Ümit Dündar, ziyaretin anısına daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
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