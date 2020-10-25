Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık"
25.10.2020 19:46
- Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, 3 puanla ayrıldıklarını belirtti.
- Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık"
İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, 3 puanla ayrıldıklarını belirtti.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran Çıkrıkçı, "İyi bir maç oldu. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. İnşallah haftaya da iyi hazırlanıp deplasmanda Keçiörengücü'nden puan ya da puanlar alıp döneceğiz. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.
Son Dakika Ermenistan ve PKK'nın kirli planı ortaya çıktı! Teröristlere Azerbaycan üniforması giydirdiler 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz