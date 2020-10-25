Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık" - Son Dakika

Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık"

25.10.2020 19:46

- Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, 3 puanla ayrıldıklarını belirtti.

- Orhan Çıkırıkçı: "3 puanla ayrıldık"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, 3 puanla ayrıldıklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran Çıkrıkçı, "İyi bir maç oldu. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. İnşallah haftaya da iyi hazırlanıp deplasmanda Keçiörengücü'nden puan ya da puanlar alıp döneceğiz. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

Orhan Çıkırıkçı: 3 puanla ayrıldık
Orhan Çıkırıkçı: 3 puanla ayrıldık
Orhan Çıkırıkçı: 3 puanla ayrıldık

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: '3 puanla ayrıldık' - Son Dakika Spor

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