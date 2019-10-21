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Son Dakika Güncel Orhaneli'de örtü yangını

Orhaneli'de örtü yangını

36 dakika önce

Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

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Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Ağaçhisar Mahallesi yakınındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki arazözle alevlere müdahale etti. Yangın kısa bir sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangında 1,5 dönüm alan zarar gördü.

Orhaneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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