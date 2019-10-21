Orhaneli'de örtü yangını
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Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Ağaçhisar Mahallesi yakınındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki arazözle alevlere müdahale etti. Yangın kısa bir sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Yangında 1,5 dönüm alan zarar gördü.
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