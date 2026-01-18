Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde E.A'nın yaşadığı evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek S.A'ya ait eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'nde Ev Yangını: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?