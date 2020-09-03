Orhangazi'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Arapzade Mahallesi Orkent mevkisinde seyreden E.B.A. (19) idaresindeki 16 ZJ 258 plakalı otomobil, Açıkhava Tiyatrosu karşısında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü E.B.A. ve araçta bulunan A.E. (61), sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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