Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Son Dakika

Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı

7 saat önce

BURSA'daki Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin kurduğu Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi, ilçe protokolünün katıldığı törenle açıldı.

Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı, System.String[]

BURSA'daki Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin kurduğu Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi, ilçe protokolünün katıldığı törenle açıldı. Kütüphanede her hafta bir kitap öğrenciler tarafından okunup, sisteme kaydedilerek, okulun internet sitesinden yayınlanacak.

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, öğrenci ve öğretmenlerin yazar Cemil Meriç adına kurduğu sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Necmi Kartal, Orhangazi ÇPAL ile ilgili bilgi sundu. Daha sonra sırası ile Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Karatosun sesli kütüphanenin özellikle görme engelliler için önemine vurgu yaptı.

Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak Sesli Kütüphanesi'nin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Proje öğretmenleri 'Kitaplarımız Dile Geldi- Sesli Kütüphane' projesi kapsamında okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın amaçlandığını ve bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığı belirtti.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldı. Ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
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