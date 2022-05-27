Orhangazi'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Orhangazi'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

27.05.2022 15:29
Orhangazi'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Hamzalı Mahallesi yolunda devriyeye çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. (25) ve Z.A'nın (22) bulunduğu şase numaraları kazınmış motosikleti durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerini arayan ekipler, 400 grama yakın esrar ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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