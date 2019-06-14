Orient Queen isimli kruvaziyer, Marmaris'e 90 yolcuyla geldi
4 saat önce
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldiMarmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 90 yolcu bulunduğu belirtildi.
Orient
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:26 Kaynak: AA
Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz
turu kapsamında Muğla
'nın Marmaris
ilçesine geldi
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 90 yolcu bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Gece geç saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut
'a hareket edeceği belirtilen kruvaziyerin yaz boyunca süresince her hafta cuma Marmaris Liman ziyareti yapacağı bildirildi.
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