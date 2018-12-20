Son Dakika Haberleri: Orkun Işıtmak Ödül Geri Alınması, Master Şef Murat, Deep Turkish Web

Orkun Işıtmak Ödül Geri Alınması, Master Şef Murat, Deep Turkish Web

11 saat önce

Altın kelebek ödül töreninde en iyi youtuber ödülü alan Orkun Işıtmak ın ödülü geri alınacak mı? master şef Murat papağana işkence etmesi ve tutuklanması ve Erhan Nacar gerçekler i.

Altın kelebek ödül töreninde en iyi youtuber ödülü alan Orkun Işıtmak ın ödülü geri alınacak mı? master şef Murat papağana işkence etmesi ve tutuklanması ve Erhan Nacar gerçekler i.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube

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