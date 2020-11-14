'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü - Son Dakika

'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü

14.11.2020 10:39

'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü Boyunu aşan fidanları, evlat sevgisi ve bin bir emek harcayarak büyüttüğünü belirten 77 yaşındaki Hanifi Karataş, Elbistan'ın 'Orman Dedesi' oldu Orman Dede, "Allah'ını, vatanını seven ağaç diksin' diyerek tüm vatandaşlara...

'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü

Boyunu aşan fidanları, evlat sevgisi ve bin bir emek harcayarak büyüttüğünü belirten 77 yaşındaki Hanifi Karataş, Elbistan'ın 'Orman Dedesi' oldu

Orman Dede, "Allah'ını, vatanını seven ağaç diksin' diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 77 yaşındaki Hanifi Karataş, 11 yılda diktiği 3 binden fazla fidanla babadan kalma arazisini ormana dönüştürdü.

Boyunu aşan fidanları, evlat sevgisi ve bin bir emek harcayarak büyüttüğünü belirten ve ömrünün sonuna kadar da fidan dikmeye devam edeceğini söyleyen Karataş, Elbistan'ın 'Orman Dedesi' oldu.

Elbistan'da uzun yıllar Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalıştıktan sonra emekli olan 77 yaşındaki Hanifi Karataş, bundan 11 yıl önce doğum yeri Çalış Mahallesi'nin Malatça mezrasındaki babadan kalma arazisini ağaçlandırmaya karar verdi. İlerleyen yaşına rağmen, eşinin de yardımıyla ilk fidanı 2009 yılında diken Karataş, fidanların zarar görmemesi için de arazinin etrafını tel örgü ile çevirdi. Araziye yakın bir kaynaktan boru döşeyerek su getiren Karataş, tüm bu çabası için hiç kimseden de yardım talep etmedi. Fidan dikmeden sulamaya kadar her şeyi alın teri dökerek yapan Karataş, bu anlamlı çabasını 11 yıl boyunca aralıksız sürdürdü. Fidanlıklardan ve kurumların ağaçlandırma kampanyalarından temin ettiği fidanları, araziye dikmeye devam eden Karataş'ın ormanı her geçen yıl büyüdü. Gözü gibi baktığı fidanların kuruyanlarının yerine yenilerini dikmeyi ihmal etmedi. 3 binden fazla fidanı büyütüp Elbistan'ın 'Orman Dedesi' olan Hanifi Karataş, fidan dikmenin yaşı olmadığını söyledi.

Allah'ını, vatanını seven ağaç diksin' diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Karataş, "Ormanlar, dünyanın şenliği ve süsüdür. Vatana bundan büyük bir miras olmaz. Bundan sonra ben ne işe yararım. Ömrüm yettiğince fidan dikeceğim. Gücüm yettiğince bu ormanı tazeleyeceğim" şeklinde konuştu.

En büyük aşkının fidan dikmek olduğunun altını çizen Karataş, Burası bana babamdan kaldı. Buraların devletimize ve milletimize faydası olsun diye başladım. 11 seneden beri ben buraya kazma kürekle çalışıyorum. Eşimle, çocuklarımla diktim bu ağaçları. Elimden gelen emeği verdim. Çocuk gibi büyüttüm. Ağaç yetiştirmek için ahdediyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Parayla almıyorum. Fidanı devletimiz verdi ben de diktim. Sürekli kontrol ediyorum. Her hafta buradayım. Cumartesi-Pazar sürekli buradayım. Bazıları hafta içi de geliyorum. Maşallah birçoğu adam boyunu geçti. Her şeyin bir aşkı vardır. Fidan dikmek için aşk lazım. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar derler. Bizim de gönlümüzde fidan dikmek yatıyordu. Onu da yaptık Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

Fidanlara çocuğu gibi baktığını vurgulayan Hanifi Karataş, "Tüm halkımız, Allah'ın Resulünün hadis-i şerifini uygulasın. Peygamber Efendimiz, kıyametin kopacağını bilseniz de ağaç dikin buyuyor. Ağaç bu kadar güzel bir şey. Vatanımızın güzelliği, bu havanın temizliği ağaçtan geliyor. Aslım bir köylü çocuğu. Benim elimden bu kadarı geliyor. Keşke daha çok imkanım olsa. Gücüm kuvvetim yettiği müddetçe bu çevrenin her tarafını ağaçlandıracağım" diye konuştu.

'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü
'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü
'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü
'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kahramanmaraş, Elbistan, Karataş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Orman Dede', babadan kalma arazisini 11 yılda ormana dönüştürdü - Son Dakika


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