"Orman fakiri" şehir, ağaçlandırma sayesinde ciddi orman ürünü gelirine ulaştı - Son Dakika

"Orman fakiri" şehir, ağaçlandırma sayesinde ciddi orman ürünü gelirine ulaştı

Orman varlığı bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir, uzun süredir devam eden ağaçlandırma seferberliği ile son iki yılda orman ürünlerinden gelir elde eden bir şehir haline geldi.

Orman varlığı bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir, uzun süredir devam eden ağaçlandırma seferberliği ile son iki yılda orman ürünlerinden gelir elde eden bir şehir haline geldi.

Türkiye genelindeki seferberliğe paralel olarak Kırşehir genelinde 2002-2020 yılları arasında 30 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Badem ve ceviz gibi gelir getirici türlerin de yer aldığı Kervansaray Dağları ile Mucur, Kaman, Çiçekdağı, Akpınar ve Boztepe ilçelerindeki dağlara dikilen fidanlarla Kırşehir'in orman varlığı yüzde 3,5'tan yüzde 7'ye çıkarıldı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, çam ağaçlarının ağırlıkta olduğu ormanların daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için son 2 yılda bakım, rehabilitasyon ve seyreltme çalışmaları yapmaya başladı.

Bu seyreltme çalışmalarıyla elde edilen ağaçlar, Orman Genel Müdürlüğünün tahsis satış fiyatı üzerinden sunta fabrikalarına satılmaya başlandı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, ağaçlandırma seferberliğiyle 18 yılda toprakla buluşturulan 30 milyon fidanın ormanlık alanlara dönüştüğünü söyledi.

Şehrin orman varlığının iki katına çıkarıldığını ancak bunu yeterli görmediklerini belirten Karaca, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam ettiğini, son iki yılda rehabilitasyon, bakım ve seyreltme faaliyetleri yaptıklarını dile getirdi.

"Sel ve taşkınların önüne geçildi"

Karaca, son iki yılda bozkırın ormanlarında belirli aralıkla yaptıkları seyreltme çalışmalarından gelir elde etmeye başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Oluşturulan ormanlarımıza teknik anlamda bakım yapıyoruz. Çıkan ürünleri satıyoruz. 2019 yılında seyreltme çalışmalardan elde ettiğimiz ürünleri sunta fabrikalarına sattık. Yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ettik. 2020 yılının çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 500-600 bin liralık gelirimiz oldu. Yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Bunlar yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarınını meyveleridir."

Ağaçlandırma seferberliği ile kıraç dağların yeşil örtüye büründüğünü vurgulayan Karaca, "Ağaçlandırma çalışmaları 2002 yılında ivme kazandı. Kervansaray Dağları'ndaki saha 2004-2005 yıllarında ağaçlandırıldı. Erozyonun hızlı olduğu, kayaların ortaya çıktığı alanın hem toprak korunması sağlandı hem de yemyeşil bir örtüye büründü. Sel ve taşkınların önüne geçildi hem de doğal güzellik oluştu." diye konuştu.

Orman fakiri şehir, ağaçlandırma sayesinde ciddi orman ürünü gelirine ulaştı

Kırşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:26

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Orman fakiri' şehir, ağaçlandırma sayesinde ciddi orman ürünü gelirine ulaştı - Son Dakika Ekonomi
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