Orman İşletmeden çaldıkları tel örgülerle bahçelerini çeviren 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Orman İşletmeden çaldıkları tel örgülerle bahçelerini çeviren 8 zanlı yakalandı

13.04.2022 14:16
Orman İşletmeden çaldıkları tel örgülerle bahçelerini çeviren 8 zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait ormanlık alanın etrafındaki demir kazık ve tel örgülerle kendi ev ve bahçelerini çevirdikleri tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait ormanlık alanın etrafındaki demir kazık ve tel örgülerle kendi ev ve bahçelerini çevirdikleri tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Vezirkörpü Orman İşletme Müdürlüğünce, Kumral Mahallesi'nde ormanlık alanın etrafındaki demir kazık ve tel örgülerin çalındığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, şüpheliler H.D. (57), M.K. (47), Ö.K. (44), Z.K. (51), S.Ç. (42), C.Ç. (44), Ş.Ç. (42) ve İ.Ç'nin (53) demir kazık ve tel örgülerle kendi ev ve bahçelerini çevirdiğini belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ev ve bahçelerden sökülen 200 demir kazık ve 800 metre tel örgü, Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

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Vezirköprü, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman İşletmeden çaldıkları tel örgülerle bahçelerini çeviren 8 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman İşletmeden çaldıkları tel örgülerle bahçelerini çeviren 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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