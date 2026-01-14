Orman Köylüsüne 2,55 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Ekonomi

Orman Köylüsüne 2,55 Milyar Lira Destek

14.01.2026 11:42
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te 10 bin 830 orman köylüsüne destek sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ORKÖY destekleri kapsamında, 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda üreten orman köylüsünün desteklendiğine işaret edilerek, "ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

