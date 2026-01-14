Orman Muhafaza Memurları Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
Orman Muhafaza Memurları Sorunlarını Dile Getirdi

14.01.2026 15:45
Orman Muhafaza Memurları Derneği Başkanı Uysal, yetersiz personel ve araçla çalıştıklarını vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Orman Muhafaza Memurları Derneği Genel Başkanı İbrahim Uysal, orman muhafaza memurlarının sıkıntılarının had safhada olduğunu bildirerek, "Polisin, jandarmanın 200 personel ve 40 araçla çalıştığı bir yerde biz 3 muhafaza memuru, tek araçla görev yapıyoruz" dedi.

Uysal, 14 Ocak Orman Muhafaza Memurları Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 8 bin 500 orman muhafaza memuru olarak, 4 yıldır 14 Ocak'ı Orman Muhafaza Memurları Günü olarak kutladıklarını anlatan Uysal, 7/24 esasına göre özveriyle çalışan bir meslek grubu olduklarını söyledi.

Mesleklerinin zor olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Orman muhafaza memuru hem kolluk görevlisidir hem itfaiyecidir hem üreticidir hem nakliyatçıdır. Orman muhafaza memurları ormanın 'O'sundan 'N'sine kadar her aşamasında vardır. Sıkıntıları da vardır. Orman muhafaza memurlarının sıkıntılarının olması maalesef dernek vasıtasıyla gündeme gelmektedir. İllerde, ilçelerde, köylerde, hatta köy olmayan mezralarda, hatta ev olmayan yerlerde dahi varız. Yani her ağacın dibinde biz varız. Dolayısıyla Türkiye'de ulaşım ağı, sorumluluk alanı en geniş olan meslek grubuyuz.

Bunu yaparken de tabii ki sıkıntılarımız, dertlerimiz, sorunlarımız had safhada. Bunun en büyük sıkıntısı mesleki problemimiz sayımızın yetersiz olması. Emniyet, polis 12-24 ya da 12-36 çalışır. Jandarma bugün nöbetini tutar, yarın iznini yapar. 112, 24 saat çalışır, 3 gün izin yapar. Polisin yaklaşık 100 personeli, jandarmanın yine yaklaşık 100 personeli ve 20'şer araçları var. Onların sorumluluk alanında 200 personel ve 40 araçla çalıştığı bir yerde; biz 3 muhafaza memuru, tek araçla görev yapıyoruz.

Dolayısıyla personel yetersizliğimiz, araç gereç yetersizliğimiz yaptığımız işe göre çok geride kalıyor. Bu da ormana kanun dışı müdahalelerin önünü açıyor."

Orman muhafaza memurlarının yıllardır kendilerinden ve ailelerinden fedakarlıklar vererek vazife yaptıklarını belirten Uysal, "Bugüne kadar çok geri planda kalmıştır orman muhafaza memuru" dedi.

Kaynak: ANKA

