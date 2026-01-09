Orman Yangını Kundaklayan Sanık Tutuklandı - Son Dakika
Orman Yangını Kundaklayan Sanık Tutuklandı

09.01.2026 12:22
Bursa'da yangın çıkardığı iddia edilen astsubay Ufuk A. hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında geçen yaz çıkan orman yangınına ilişkin tutuklanan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyeliğinden 2021'de meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Ufuk A'nın, orman yangınına müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ufuk A'nın (31), 27 Temmuz'da kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla daha önceden bir süre çalıştığı Harmancık-Orhaneli kavşağında bulunan petrol istasyonundan saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su aldığı, bu suları benzin istasyonunun bahçesinde bulunan saksılara boşalttıktan sonra boş pet şişelere toplam 10 litre benzin aldığı belirtildi.

Daha sonra Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkisine giden Ufuk A'nın bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespiti iddianamede yer aldı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında kendisinin de yaralanması sebebiyle Harmancık Devlet Hastanesine gittiği ve ayakta tedavi olduğu, yaralarına pansuman yapıldıktan sonra kaldığı apart önünde vatandaşların durumundan şüphelenerek polise haber vermesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzinin bulunduğu, ayrıca çıkan yangın sırasında yaralanmış olması nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde pansuman izlerinin görüldüğü belirtildi.

İddianamede, sanığın kollukta ve savcılıkta alınan beyanında suçlamaları kabul ettiği yer aldı.

Yangına ilişkin alınan bilirkişi raporunda, çıkarılan bu yangın sonrasında çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin ise kundaklama olduğu hususunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın daha önceden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve aldığı ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararlaştırılmış olması dikkate alınarak olayda terör örgütü bağlantısı olup olmadığı araştırıldığı ancak sanığın atılı suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla kasten yangın çıkardığı belirlenen sanığın en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında geçen yıl 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin Ufuk A. gözaltına alınmıştı. Ufuk A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

