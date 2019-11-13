Son Dakika Haberleri: Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
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Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

7 saat önce

YALOVA'ya bağlı kırsal Fevziye Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı, System.String[]

YALOVA'ya bağlı kırsal Fevziye Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, orman ekibinden bir görevli tarafından kurtarıldı.

Yalova'da kırsal Fevziye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına, çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı personel müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, Orman İşletme Şefliği'nde görevli memur Haluk Arkan tarafından son anda kurtarıldı. Su ile müdahalesi yapılan kaplumbağa, güvenli bir bölgeye bırakıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
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