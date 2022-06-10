ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar

10.06.2022 19:27

Çanakkale'de, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Orman Vatandır" temasıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan 26 bisikletli İzmir güzergahında pedal basmaya başladı.

Çanakkale'de, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Orman Vatandır" temasıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan 26 bisikletli İzmir güzergahında pedal basmaya başladı.

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 3 gün sürecek bisiklet turu organize edildi.

İzmir'e kadar 321 kilometre katedecek 26 bisikletli için Çanakkale Kordon Boyu'ndaki Troya Atı Heykeli önünde tören yapıldı.

Vali İlhami Aktaş'ın da şehir çıkışına kadar bisikletle eşlik ettiği grup, alkışlarla İzmir'e uğurlandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere, bu etkinliği çok anlamlı bulduklarını söyledi.

Turu, orman yangınlarına karşı farkındalık amacıyla düzenlediklerini bildiren Demirci, "Etkinlik, 12 Haziran tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde sona erecek. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Bu akşam Ayvacık ilçesine ulaşacak bisikletliler, yarın Balıkesir'in Edremit ve İzmir'in Dikili ilçelerini geçerek pazar günü Aliağa'dan İzmir'e ulaşacak.

ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar

YORUMLAR
500
Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirecekler Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirecekler Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 23:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement