Vali İlhami Aktaş 'ın da şehir çıkışına kadar bisikletle eşlik ettiği grup, alkışlarla İzmir'e uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar - Son Dakika

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