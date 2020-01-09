Ormana atılan çöpler toplandı - Son Dakika
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Ormana atılan çöpler toplandı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ormanlık alana kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmeyen çöpler belediye tarafından toplandı.

Ormana atılan çöpler toplandı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ormanlık alana kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmeyen çöpler belediye tarafından toplandı.


İlçenin Harami Mahallesi Oluklu semti teleferik mevkisindeki ormanlık alana atılan çöpler Kabadüz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince toplandı.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, daha temiz bir çevre için herkesin çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.


Ormanlık alandaki çöplerin toplandığını dile getiren Başkan Kaya, "Durumun bizlere bildirilmesi üzerine Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ormanlık alana atılan çöpler büyük bir titizlikle toplandı. Bu konuda herkesin çok hassas olmasını rica ediyorum" dedi. - ORDU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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