Son Dakika Haberleri: Ormanda Bulduğu Köpekler İçin "Sıcak Yuva" Oluşturdu

Ormanda Bulduğu Köpekler İçin "Sıcak Yuva" Oluşturdu

2 saat önce

- Gecekondudan görüntü Köpeklerden detaylar Köpeklerin beslenmesi Volkan Koç'un soba yakması Volkan Koç ile röportaj Ormanda bulduğu köpekler için "sıcak yuva" oluşturdu Ankara'da bir hayvansever, ormanda bulduğu yavru köpekleri, kiraladığı gecekonduda bakıyor Hayvansever Volkan Koç:...

- Gecekondudan görüntü
Köpeklerden detaylar
Köpeklerin beslenmesi
Volkan Koç'un soba yakması
Volkan Koç ile röportaj Ormanda bulduğu köpekler için "sıcak yuva" oluşturdu
Ankara'da bir hayvansever, ormanda bulduğu yavru köpekleri, kiraladığı gecekonduda bakıyor
Hayvansever Volkan Koç:
"Burada köpekleri hem besliyorum hem de soba yakarak ısınmalarını sağlıyorum"
ANKARA (AA) Ankara'da bir hayvansever, ormanda bulduğu 30 yavru köpeğe, kiraladığı gecekonduda bakıyor.

Patiliköy Doğayı ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Volkan Koç, İmrahor bölgesinde ormanlık alanında terk edilmiş yavru köpekler buldu.

Yeterli beslenemeyen, açlık ve soğuktan ölmek üzere olan köpekleri kurtarmak için çalışmalara başlayan Koç, kendi imkanlarıyla bir gecekondu kiralayarak, köpeklere burada bakmaya başladı.

Volkan Koç, 7 yıldan bu yana sokak köpeklerini beslediğini söyledi.

"Burada köpekleri hem besliyorum hem de soba yakarak ısınmalarını sağlıyorum." diyen Koç, bu konuda hayvanseverlerden de destek gördüğünü dile getirdi.

Koç, ayrıca hayvanların bir kısmını sahiplendirdiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:24 Kaynak: AA

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