Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu - Son Dakika
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Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu

20.06.2022 10:19

Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu Etler alınmış, kemikler olduğu gibi bırakılmışTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ormanlık alanda kesilmiş 2 atın kemiklerine rastlandı.

Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu

Etler alınmış, kemikler olduğu gibi bırakılmış

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ormanlık alanda kesilmiş 2 atın kemiklerine rastlandı. Olay yerinde yapılan incelemede derisi yüzülmüş atlara ait etlerin, kemiklerden kesilerek götürüldüğü belirlendi.

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti fark etmeleri üzerine hemen telefonlarına sarıldı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri; atın kesilen başını, iskeletinin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

Etlerin satıldığı şüphesiyle geniş çaplı araştırma başlatıldı

Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Araştırma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu - Son Dakika
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