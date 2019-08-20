Son Dakika Haberleri: "Ormanların imara açılması mümkün değildir"
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"Ormanların imara açılması mümkün değildir"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yanan alanları imara açmayacağız." şeklindeki açıklamasıyla cehaletini ortaya koyduğunu belirterek, "Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yanan alanları imara açmayacağız." şeklindeki açıklamasıyla cehaletini ortaya koyduğunu belirterek, "Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangının kontrol altında olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Tüm İzmir'imize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Söndürme çalışmalarını 48 saattir takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Dağ, şunları kaydetti:
"Sadece basına görüntü verip, ortadan kaybolan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza da özverisinden dolayı minnettarız. Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız." şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. Hepimizin ortak hareket etmesini gerektiren böylesine bir hadisede bile yangın bölgesine gelmeyip sosyal medyada yaptığı yalan ve manipülasyon içeren paylaşımlarla süreci provoke etmeye çalışan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da kutluyorum."
Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:52 Kaynak: AA
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