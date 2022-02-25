Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika
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Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

25.02.2022 17:35
Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Girmeler Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu kullandıkları ihbarı sonrası Jandarma ekipleri 3 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Girmeler Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu kullandıkları ihbarı sonrası Jandarma ekipleri 3 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele çalışmaları kapsamında Seydikemer Girmeler Mahallesinde uyuşturucu kullanırken yakalanan S.G., C.D. ve F.O isimli şahısların yapılan üst aramasında 9 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

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Seydikemer, Uyuşturucu, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika


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