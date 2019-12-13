Örnek cami olmak için çabalıyorlar - Son Dakika
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Örnek cami olmak için çabalıyorlar

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Seka Site Cami örnek cami olma yolunda ilerliyor.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Seka Site Cami örnek cami olma yolunda ilerliyor.


Birbirinden çeşitli etkinlikler yaparak örnek cami haline gelen Seka Site Cami, özellikle öğrenciler arasında memnuniyetle karşılandı. İki sene önce camiye atanan Ömer hoca olarak bilinen Ferhat Akyüz isimli imam tarafından uygulamaya konulan örnek olan cami imamı Ferhat Akyüz konuya ilişkin şunları söyledi, "Çaycuma'da hiçbir camide olmayan bir uygulamayı Seka Site Camisi'nde yaptık. Cuma günleri Cuma namazına gelen lise öğrencilerine ve zaman zaman cemaatin tamamına çay, simit veya çorba ikramında bulunuyoruz. Dersten çıkıp camiye, namazdan çıkıp derse giren öğrencilerin yemek yemeye fırsatı olmadığı için böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduk. Çevre esnaflarından ücretsiz ve hayır amaçlı verilen ikramlar öğrenci ve cemaate namaz çıkışı dağıtılmaktadır. Bu uygulamamız elimizden geldiğince devam edecektir.


Ayrıca değişik tarihlerde esnaf kaynaşması adı altında camide kahvaltı verilmesi, öğrencilere küçük hediyeler verilmesi, bir hafta önceki hutbenin konusu sorularak bilene hediye verilmesi gibi bir çok etkinliklerin yapıldığı camimizde 4-6 yaş ve kadınlara ait kursta bulunmaktadır. Bu ve benzer uygulamalardan rahatsızlık duyan belli kesimler bunları karalamak, bitirmek, imamı etkisiz hale getirmek, çalışkan cami derneğini lekelemek için bir takım yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Seka camisi imamı, müezzini ve derneğiyle beraber bir bütün halinde huzur içinde burada ki görevlerini yapmaya devam etmekte" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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