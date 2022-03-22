Orta Afrika Cumhuriyeti'de milis lideri Mokom, UCM'de hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'de milis lideri Mokom, UCM'de hakim karşısına çıktı

22.03.2022 18:20
Orta Afrika Cumhuriyeti'de milis lideri Mokom, UCM'de hakim karşısına çıktı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Müslüman sivilleri hedef alan Anti-Balaka grubunun liderlerinden Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, bugün ilk defa Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) hakim karşısına çıktı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Müslüman sivilleri hedef alan Anti-Balaka grubunun liderlerinden Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, bugün ilk defa Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) hakim karşısına çıktı.

UCM'nin Lahey'de bulunan binasında yapılan duruşmada, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle yargılanacak Mokom'a hakkındaki suçlamalar hatırlatıldı.

Mokom, UCM'ye gönderilmesi sırasında Çadlı yetkililerin kötü muamelesine maruz kaldığını belirtti.

Mokom'un avukatı Nicholas Kaufman ise müvekkilinin Çadlı yetkililer tarafından 1 hafta boyunca karanlık bir yerde kapalı tutulduğunu ifade etti.

Mokom, OAC'de Aralık 2013 - Aralık 2014 arasında Müslüman sivillere karşı yapılan saldırıların sorumlusu olmakla ve birçok savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle yargılanıyor.

UCM hakimi, Mokom hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılamanın 31 Ocak 2023'te devam edeceğini açıkladı.

Çad tarafından UCM'ne teslim edildi

Şubat ayında OAC-Çad sınırında yakalanan Mokom, Çad güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmişti.

Ülkede Seleka grubunun iktidarı ele geçirmesi sonrası 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

UCM, Mokom hakkında 10 Aralık 2018'de yakalama kararı çıkarmıştı.

Ülkesinde bir dönem bakanlık koltuğunda da oturan Mokom, UCM'de yargılaması devam eden Patrice-Edouard Ngaissona ve Alfred Yekatom gibi isimlerin yanında üçüncü Anti-Balaka lideri oldu.

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Orta Afrika, Müslüman, Savaş, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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