Orta Afrika ülkelerinin kalkınma projelerine 3.8 milyar euroluk finansman

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (CEMAC), bölgenin ihtiyacı olan ulaşımdan elektriğe, iletişim ağlarından ticareti kolaylaştıracak altyapı hizmetlerini kapsayan 11 proje için Paris'te iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Görüşmeler neticesinde Orta Afrika'nın ihtiyacı olan kalkınma projeleri için toplam 3,8 milyar euro finansman desteği sağlandı.

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (CEMAC), bölgenin kalkınması için yürütülecek projelerin finansmanını sağlamak adına Fransız hükümet yetkililerinden, yatırımcılara, özel sektör temsilcilerinden bankalara kadar pek çok paydaş ile 16 - 17 Kasım 2020 tarihlerinde Paris'te bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Kongo Cumhuriyeti Başkanı Denis Sassou N'Guesso ve Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clément Mouamba'nın yer aldığı CEMAC heyetinden yapılan açıklamaya göre, Afreximbank, Bdeac, Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Bankası Grubu, İskandinav Ticaret Odası ve SX Capital Holdings'in desteğiyle toplam 3,8 milyar euro finansman sağladı. Bu sayede Orta Afrika'nın kalkınması için önceliklendirilen 11 projeden sekizinin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan finansman tamamen sağlanmış oldu.

AFRİKA'DAKİ FİNANS KURULUŞLARINDAN PROJELERE TAM DESTEK

Toplantının açılışında söz alan CEMAC Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Daniel Ona Onda, Orta Afrika bölgesinin fırsatlarına değinerek bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi hızlandırılmasında entegrasyon projelerinin önemini hatırlattı.

Toplantılara katılan Orta Afrika Devletlerinin Kalkınma Bankası (BDEAC), Afrika Kalkınma Bankası (ADB), Afrika'daki Arap Ekonomik Kalkınma Bankası (BADEA) ve diğer CEMAC paydaşı olan kurumların temsilcileri de bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ve projelerin uygulanması konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler. Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clément Mouamba ise COVID-19 salgınının hakim olduğu bu dönemde, toplantıya ev sahipliği yapan Fransız yetkililerine teşekkürlerini etti.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI İLE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ HEDEFLENİYOR

İki gün süren toplantılarda Club PPP, Meridiam, STOA, Fidal, Olam ve Sogea Satom olmak üzere altı özel şirketin katıldığı Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) oturumları düzenlendi. Kurumlar, Orta Afrika'daki kamu-özel sektör ortaklığı ile yürütülen projelere dair deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştılar. Ayrıca İslam Kalkınma Bankası, projelerin yapılandırılmasında ve entegre edilmesinde önemli bir finansman yöntemi olarak İslami Finans (SUKUK) hakkında bir sunum yaptı. CEMAC ülkelerinin bakanları, finansman desteği aranan 11 projenin her birinin içeriğini, hedeflerini, mali değerlendirmelerini, finansman şekillerini ve beklenen sonuçlarını içeren ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdiler.

Görüşmelerin neticesinde elde edilen finansman desteğine vurgu yapan Kongo Cumhuriyeti Ekonomi, Sanayi ve Kamu Portföyü Bakanı Gilbert Ondongo, "Bu yuvarlak masa toplantısı, CEMAC'in gelişimi için gerekli altyapıyı sağlama yolunda bizi bir adım daha ileri götürmesi bakımından yadsınamaz bir değere sahip" dedi.