Ulusal Meclis, 3 Şubat'ta da bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etmişti.

Hükümetten 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Matagalpa piskoposu Rolando Alvarez'in nefret ve şiddetti körüklediği iddia edilerek, soruşturma başlatılacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Orta Amerika, Nikaragua, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti - Son Dakika

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