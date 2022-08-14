Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti - Son Dakika
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Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti

14.08.2022 06:17
Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da polis, Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini kabul etmedi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da polis, Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini kabul etmedi.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Kilise konuya ilişkin açıklamasında, "Ulusal polis, iç güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek, Marian Kongresi'nde planlanan etkinlik ve ayine izin vermedi." ifadesine yer verdi.

???????Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Managua Başpiskoposluğu, karara tepki göstererek, barışçıl şekilde herkesi Kilise ve Nikaragua için dua etme çağrısında bulundu.

Hükümetten 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Matagalpa piskoposu Rolando Alvarez'in nefret ve şiddetti körüklediği iddia edilerek, soruşturma başlatılacağı kaydedilmişti.

Ülkede bugüne kadar farklı zamanlarda Roma Katolik Kilisesi'ne ait yedi radyo istasyonu kapatılmıştı.

Ulusal Meclis, 3 Şubat'ta da bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etmişti.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Nikaragua, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nikaragua polisi Roma Katolik Kilisesi'nin başkentte ayin yapma talebini reddetti - Son Dakika
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