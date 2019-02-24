Son Dakika Haberleri: Orta Asyalı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

Orta Asyalı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

30 dakika önce

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Orta Asyalı öğrenciler, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen ülke tanıtımı programında kendi ülkelerini tanıttı.

Orta Asyalı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı, System.String[]
Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Orta Asyalı öğrenciler, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen ülke tanıtımı programında kendi ülkelerini tanıttı.

Serdivan Şehit Mehmet Öztürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği gönüllüsü Kazakistanlı, Özbekistanlı, Doğu Türkistanlı, İranlı, Afganistanlı, Kırgızistanlı ve Türkmenistanlı öğrenciler ülkelerini anlattı.

Programda konuşan dernek başkanı Cahit Öner, amaçlarının öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak olduğunu belirterek, "Bu programımızla öğrencilerimiz ata yurdu olan Orta Asya'ya özlemlerini dile getirdi, Orta Asya ile ilgili merak ettikleri her şeyi sordu. Son derece etkileşimli güzel bir program oldu." ifadelerini kullandı.

Programın ardından okul müdürü Nilüfer Yeke, uluslararası öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Mehmet Öztürk, Serdivan, Sakarya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Asyalı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]