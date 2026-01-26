Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Krizi

26.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, bölgedeki atık miktarının küresel ortalamanın üstünde olduğunu raporladı.

Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kişi başına düşen atık miktarının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu ve her yıl 7,2 milyar dolarlık çevresel zarara yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi.

Banka, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Yönetimi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, söz konusu bölgede yılda 155 milyon tonun üzerinde atık üretildiği belirtilerek, hiçbir önlem alınmaması halinde bu miktarın 2050'ye kadar 2 katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Artan atık üretiminin halk sağlığını, çevreyi ve bölgenin turizm sektörünü giderek daha fazla tehdit ettiğine işaret edilen raporda, "daha iyi atık yönetimi ve döngüsel ekonomi için daha fazla yatırım yapılması" çağrısında bulunuldu.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kişi başına düşen atık miktarının küresel ortalamanın üzerinde olduğunun ve her yıl 7,2 milyar dolarlık çevresel zarara yol açtığının tahmin edildiği ifade edildi.

Atık toplama oranları nispeten yüksek olsa da geri dönüşüm ve arıtmanın bu oranının çok gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, atıkların yüzde 10'undan azı geri dönüştürülürken, üçte ikisinden fazlasının yanlış yönetildiği belirtildi.

Raporda, bu durumun hava, toprak ve su kirliliğini, deniz çöplerini ve ciddi sağlık risklerini artırdığı vurgulandı.

Bölgenin denizlere sızan plastik miktarında da kişi başına düşen en yüksek oranlara sahip olduğu belirtilen raporda, Akdeniz'in ise "dünyanın en kirli denizleri arasında" yer aldığı aktarıldı.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde toplanan atıkların yüzde 83'üne kadarının yeniden kullanılabileceği, geri dönüştürülebileceği veya enerji geri kazanımı için değerlendirilebileceği belirtildi.

Döngüsel ekonomiye geçişin özellikle atık hizmetleri ve geri dönüşüm alanlarında istihdam olanakları yaratabileceğine işaret edilen raporda, atık krizini sürdürülebilir büyümenin itici gücüne dönüştürebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 22:36:46. #7.11#
SON DAKİKA: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.