Orta Karadeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatıyor - Son Dakika
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Orta Karadeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatıyor

6 saat önce

Orta Karadeniz'de balıkçılar, az balık avı nedeniyle sezonun bitmesine bir ay kala teknelerini limana yanaştırmaya başladı.

Orta Karadeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatıyor, System.String[]

Orta Karadeniz'de balıkçılar, az balık avı nedeniyle sezonun bitmesine bir ay kala teknelerini limana yanaştırmaya başladı.

Perşembe Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, AA muhabirine, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar için av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Bu sezonun balıkçılar için istenildiği gibi geçmediğini belirten Demir, özellikle palamudun hayal kırıklığı yaşattığını ifade etti.

Demir, sezon başında palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların hamsiye yöneldiğini anımsatarak, hamsinin de sadece 2 ay kadar yoğun şekilde avlanabildiğini aktardı.

Denizlerde şu anda az miktarda mezgit ve çinekop avlandığını kaydeden Demir, genel anlamda av sezonunun beklentilerin altında geçtiğini dile getirdi.

Demir, birçok gırgır teknesinin limanlara demir attığını, birçoğunun ise limanlara yanaşmaya başladığını belirterek, "Balıkçılar erken 'paydos' demeye hazırlanıyor. Hatta bazı teknelerde erken ağ bakımları bile başlamış durumda. Balıkçılar boş kalmamak için ağ bakımı yapıyor." dedi.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise şu anda balıkçıların yapabileceği bir şey bulunmadığını ifade ederek, av miktarının düşmesiyle çoğu balıkçının teknelerini limanlara demirlemeye başladığını söyledi.

Avlanan balık miktarının geçen sezonunun altında olduğunu kaydeden Aydemir, özellikle palamutta hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Karadeniz, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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