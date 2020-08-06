Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

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Denetimlerden görüntüler

Vali Ozan Balcı'nın açıklamaları

Tokat'ın Turhal ilçesinden denetimler

Kaymakam Ali Gökay'ın denetim görüntüleri

Kaymakam Ali Gökay'ın açıklaması Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetik yapılıyor.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol ediliyor.

Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül'ün de katıldığı denetimde, vatandaşların sosyal mesafeyi koruması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Balcı, gazetecilere, kontrollü sosyal hayat döneminin yaşandığını dile getirerek, "İpin ucunu bırakmamamız lazım. Devletimizin yayımladığı genelgeler, emirler, kurallar var. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmamamız lazım. Maske takmamız, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Bunlar bizim için çok önemli." dedi.

Polis ve sağlık ekipleri de vatandaşlara maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.