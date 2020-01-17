Ortaca'da yol yapım bakım ve tadilat işleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca'da yol yapım bakım ve tadilat işleri sürüyor - Son Dakika

Ortaca'da yol yapım bakım ve tadilat işleri sürüyor

6 saat önce

Ortaca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bakım, tadilat ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaca'da yol yapım bakım ve tadilat işleri sürüyor, System.String[]

Ortaca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bakım, tadilat ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Dalyan Mahallesinde yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları kapsamında Dalyan Mahallesinde park ve yeşil alanlar ile orta ve yan refüjlerin temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında çim ve ot biçimi, dal budak temizliği, yabani ot temizliği ve süs bitkilerinde budama işlemleri sürüyor.


Ekiplerce Dalyan Mahallesi 311, 115 nolu sokaklar ve Tepearsı Mahallesi yeni Sokak ile 1502, 1512 nolu sokaklarda yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Dalyan Mahallesi 113 ve 115 nolu sokaklarda kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Zemin kısmı hazırlanan ve çerçeve bordürleri örülen 2000 metrekare kaldırım alanı parke taş örülmesi ile tamamlanacak. Gölbaşı Mahallesi 1517, 1511 nolu sokaklar, Dalaklı Mahallesi 621 nolu sokak ve Dikmekavak Mahallesi 802, 815, 828,835, nolu sokaklarda yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Ortaca Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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