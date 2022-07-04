Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

04.07.2022 18:20
Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

KUVEYT, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hurma ya da Arapçadaki adıyla "Tamr", bir çeşit kutsal meyve olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda da Ortadoğu'nun simge yiyeceklerinden biri. Bölge yılın en sıcak aylarına girerken, lezzetli hurmalar da meyvenin tam olarak olgunlaştığı mevsimdedirler.

KUVEYT, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hurma ya da Arapçadaki adıyla "Tamr", bir çeşit kutsal meyve olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda da Ortadoğu'nun simge yiyeceklerinden biri. Bölge yılın en sıcak aylarına girerken, lezzetli hurmalar da meyvenin tam olarak olgunlaştığı mevsimdedirler.

Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda hurmaları sergileyen bir satıcı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda bulunan dükkanında müşterileri bekleyen bir hurma satıcısı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda hurmaları sergileyen bir satıcı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te bulunan eski pazardaki bir dükkanda sergilenen hurmalar, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te bir ağaçtan sarkan hurmalar, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf Açıklaması

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Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor - Son Dakika

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