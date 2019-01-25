Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İşçilerle Bir Araya Geldi

Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
Genç, Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen programda, 5 yıl önce hizmet yolculuğuna beraber çıktığı işçilere teşekkür etti.
Ortahisar'ın belediyecilik alanında iyi bir konuma geldiğini belirten Genç, "Belediyemiz bütün birimleriyle beraber bir gayreti ortaya koydu. Sizlerin de gayreti ile partim beni yeniden Ortahisar Belediyesi Başkanı adayı olarak gösterdi." dedi.
Genç, 419 mesai arkadaşı ile yeni dönemde de şehre hizmet etmeyi arzuladığını vurgulayarak, Allah'tan kadim ve güzel şehir Trabzon
'a güzel hizmetler yapmayı diledi.
Belediyede çalışan bütün işçilerin sendikalı olduğunun altını çizen Genç, mesai arkadaşlarının hak ve hukukunun teminatının kendisi olduğunu sözlerine ekledi.