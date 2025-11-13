Ortahisar'da Yıllardır Beklenen Yol Problemi Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ortahisar'da Yıllardır Beklenen Yol Problemi Çözüldü

13.11.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak'taki uzun zamandır bakımsız olan yolu, istinat duvarı ve genişletme çalışmalarıyla mahalle halkının hizmetine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ulaşım sorunlarını çözmeye devam edeceklerini vurguladı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak'ta yıllardır bakım ve onarımı yapılmayan yolu, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarının ardından mahalle halkının hizmetine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar'da ulaşım sorunları, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor. Mevcut yollar ulaşıma elverişli hale getirilirken, bir yandan da yıllardır devam eden sorunlar gideriliyor. Bu kapsamda 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak üzerinde bulunan ve ulaşımı kısıtlayan yol, yapılan kapsamlı çalışmalarla genişletilerek ve istinat duvarı ile sağlamlaştırılarak mahalle halkının hizmetine sunuldu.

İmar planında 12 metre genişliğinde görünen ancak yıllardır tek şeritli kullanılan yol, 30 metrelik istinat duvarı yapımı ve yol genişletme çalışmalarıyla daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Yolun özellikle okul ve hastaneye ulaşımda kullanılması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıllık bir sorunun ortadan kaldırıldığını belirten 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Sezgin Bayraktar, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır yapılmayan bu yolu yapmak Ortahisar Belediye'mize nasip oldu"

"Ortahisar Belediyemiz mahallemizin Duru Sokak'ında yol genişletme ve duvar çalışması yaptı. Burası çok dar bir yoldu ve uzun zamandır atıl vaziyetteydi. Tek şeritliydi, çok şükür şimdi genişledi, çok da güzel oldu. Bu yol, okul ve hastane yolu olması nedeniyle büyük bir öneme sahip. Yaklaşık 20 yıldır yapılmayan bu yolu yapmak Ortahisar Belediye'mize nasip oldu. Bu nedenle Başkanı'mız Ahmet Kaya'ya ve Fen İşleri Müdürü'müz Fatma Hamzaçebioğlu'na teşekkür ediyorum."

Mahallede esnaflık yapan bir vatandaş ise yolun uzun süredir kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Bu yol ve duvar çalışmasının yapılması için çok mücadele ettik. Sonunda yapıldı. Burası oldukça ıssız bir yoldu. Şimdi hem yol genişletildi hem de sağlam bir duvar yapıldı. Bu hizmet için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlçe genelinde ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam ettiklerini belirten Kaya, "Ortahisar'ımızda hangi mahallemizde bir sorun varsa, hangi sokakta bir ihtiyaç varsa biz oradayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için muhtarlarımızla iletişim halinde gereken çalışmaları yapıyoruz. 2 No'lu Erdoğdu Mahallemizde de yıllardır ihmal edilen yolda, ekiplerimiz istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yaptı. Çok daha güvenli ve kullanışlı hale getirilen yolu, halkımızın kullanımına sunduk. Ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Yıllardır Beklenen Yol Problemi Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
Hayko Cepkin yasa boğuldu Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

11:24
Galatasaray’a transferde 80 milyon euroluk şok
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
11:12
10 Kasım’da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
10:55
Gürcistan’da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
10:55
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
10:33
Taraftarlar heyecanlı Nwakaeme geri dönüyor
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor
10:09
Benzine zam geliyor İşte il il yeni fiyatlar
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 11:46:13. #7.12#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Yıllardır Beklenen Yol Problemi Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.