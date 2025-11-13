Ortahisar'da Yıllardır Beklenen Yol Problemi Çözüldü

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak'ta yıllardır bakım ve onarımı yapılmayan yolu, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarının ardından mahalle halkının hizmetine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar'da ulaşım sorunları, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor. Mevcut yollar ulaşıma elverişli hale getirilirken, bir yandan da yıllardır devam eden sorunlar gideriliyor. Bu kapsamda 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak üzerinde bulunan ve ulaşımı kısıtlayan yol, yapılan kapsamlı çalışmalarla genişletilerek ve istinat duvarı ile sağlamlaştırılarak mahalle halkının hizmetine sunuldu.

İmar planında 12 metre genişliğinde görünen ancak yıllardır tek şeritli kullanılan yol, 30 metrelik istinat duvarı yapımı ve yol genişletme çalışmalarıyla daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Yolun özellikle okul ve hastaneye ulaşımda kullanılması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıllık bir sorunun ortadan kaldırıldığını belirten 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Sezgin Bayraktar, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır yapılmayan bu yolu yapmak Ortahisar Belediye'mize nasip oldu"

"Ortahisar Belediyemiz mahallemizin Duru Sokak'ında yol genişletme ve duvar çalışması yaptı. Burası çok dar bir yoldu ve uzun zamandır atıl vaziyetteydi. Tek şeritliydi, çok şükür şimdi genişledi, çok da güzel oldu. Bu yol, okul ve hastane yolu olması nedeniyle büyük bir öneme sahip. Yaklaşık 20 yıldır yapılmayan bu yolu yapmak Ortahisar Belediye'mize nasip oldu. Bu nedenle Başkanı'mız Ahmet Kaya'ya ve Fen İşleri Müdürü'müz Fatma Hamzaçebioğlu'na teşekkür ediyorum."

Mahallede esnaflık yapan bir vatandaş ise yolun uzun süredir kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Bu yol ve duvar çalışmasının yapılması için çok mücadele ettik. Sonunda yapıldı. Burası oldukça ıssız bir yoldu. Şimdi hem yol genişletildi hem de sağlam bir duvar yapıldı. Bu hizmet için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlçe genelinde ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam ettiklerini belirten Kaya, "Ortahisar'ımızda hangi mahallemizde bir sorun varsa, hangi sokakta bir ihtiyaç varsa biz oradayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için muhtarlarımızla iletişim halinde gereken çalışmaları yapıyoruz. 2 No'lu Erdoğdu Mahallemizde de yıllardır ihmal edilen yolda, ekiplerimiz istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yaptı. Çok daha güvenli ve kullanışlı hale getirilen yolu, halkımızın kullanımına sunduk. Ulaşımda yaşanan sorunları çözmeye, kalite ve konforu artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.