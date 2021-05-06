Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu "tam kapanma" uygulamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu "tam kapanma" uygulamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

06.05.2021 12:23
Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması nedeniyle ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması nedeniyle ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplamda 39 personelden oluşan grubun, salgın sürecinde 7'den 70'e bütün vatandaşların en büyük destekçisi olduğu belirtildi.

Açıklamada grubun başta alışveriş, gıda paketi dağıtımı, ilaç temini, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi pek çok konuda vatandaşlardan gelen talepleri ivedilikle yerine getirdiği ifade edilerek, mağduriyetlerin önüne geçildiği ve gıda paketi ile sıcak yemeğin belediye tarafından sosyal yardım kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Alışverişlerin vatandaştan ücreti temin edilerek yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların her türlü talep ve isteklerinin 046260061/02/03/04 numaralı telefonu arayarak bildirebilecekleri ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bütün dünyayı etkisi altına alan salgın boyunca Vefa Grubunun büyük emek sarf ettiğini vurguladı.

Genç, grupta yer alan ekibin, gece-gündüz demeden vatandaşlardan gelen çağrılara cevap vererek, vefanın en güzel örnekliğini sergilediklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 39 personelimizden oluşan Vefa Grubumuzun ortay koyduğu gayret ve alın teri takdir edilmeye layıktır. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir faaliyette olan Vefa Grubumuz vatandaşların her türlü çağrısına yetişerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Ramazan ayı boyunca ve bayramı da içine alacak şekilde uygulanacak olan genel kapsamlı sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın her türlü talebini ve ihtiyacını karşılamak için mücadele ediyoruz. Ramazan bayramı dolayısıyla da vatandaşlarımızın her türlü bayram alışverişine yardımcı olacağız. Bayramı bayram havasında geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti içtenlikle yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olsun. Her türlü taleplerini, ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla bize bildirebilirler. Gerek yaş sınırlamaları gözetilerek, gerekse genel kapsamlı uygulanan tam kapanmalarda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."

Ortahisar Belediyesinin devletin direktifleri doğrultusunda vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için gerekli bütün tedbirleri aldığını belirten Genç, şöyle devam etti:

"Ramazan ayı olması hasebiyle çalışmalarımızı daha bir titizlikle yürüyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak imkanlarımız dahilinde olan bütün istek ve talepleri yerine getiriyoruz. Vefa Grubumuz gece gündüz demeden her türlü çağrıya cevap veriyor. ve gelen istekleri ve talepleri ilgili yerlerden temin ederek vatandaşımızın evine kadar ulaştırıyoruz. Devletimiz ve bütün bakanlıklarımız virüs salgınıyla tam teşekküllü bir şekilde mücadele ediyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak devletimizin direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Bu konuda gerekli bütün tedbirleri aldık. Hiçbir mağduriyete mahal vermeyeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu 'tam kapanma' uygulamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika


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