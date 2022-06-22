Olay dün saat 11.00 sıralarında Ortaköy Portakal Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy- Taksim seferini yapan DT2 kodlu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle yolun kayganlaşması ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Yokuşu'ndan aşağı kaymaya başladı. Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı. Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı - Son Dakika

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