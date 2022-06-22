Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı

22.06.2022 09:40

Ortaköy'de faciadan dönüldü.

Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı

Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse metrelerce uzunluktaki bir dal girdi

1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yoldan yokuş aşağı kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse metrelerce uzunluktaki bir dal girdi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Ortaköy Portakal Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy- Taksim seferini yapan DT2 kodlu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle yolun kayganlaşması ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Yokuşu'ndan aşağı kaymaya başladı. Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı. Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde kayarak ilerleyen otobüsün yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptığı görülüyor. İETT otobüsünün metrelerce uzunluktaki ağaç dalıyla ilerlemesi de kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona 'boşta' olarak başlıyor Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona 'boşta' olarak başlıyor 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi Beşiktaş'ta 'Dünya Yoga Günü' Buluşması Beşiktaş'ta 'Dünya Yoga Günü' Buluşması
Kaynak: İHA

Beşiktaş, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:44 Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:58:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaköy'de faciadan dönüldü... İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kaldırıma böyle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement